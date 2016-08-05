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Россия отправится на выезд в Турцию и сыграет дома с Ганой

5 августа 2016, 13:42
8

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что сборная России проведет товарищеские матчи с командами Турции и Ганы.

«В товарищеских матчах сыграем с Турцией и Ганой. Мы в более слабом положении: должны идти навстречу тем, кто играет квалификацию в Европе. У Турции идет подготовка к официальной игре с Хорватией. Они очень нас просят, чтобы мы сыграли с ними в Турции. Думаю, мы приедем и сыграем. Будет интересный матч. С Ганой сыграем дома – либо в Москве, либо в Петербурге. В ближайшие дни решим этот вопрос.

Следующие матчи будут играться по мере открытия стадионов. В октябре хотим сыграть на «Краснодаре». Галицкий уверяет, что стадион будет готов. В ближайшее время его надо будет принять. Коста-Рика — приличная команда, находимся на последней стадии согласования, чтобы сыграть с ними. На презентации тренера мы планируем представить и весь календарь до 2018 года», – заявил Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Гана Турция Мутко Виталий
Комментарии (8)
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18JG
1470394041
Сыграть бы с Германией и Аргентиной еще, к примеру.
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андрей андреев
1470394913
Поедите в Турцию,не забудьте нож вытащить,а то играть неудобно
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SER-B
1470395620
наш уровень!!!!
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Kos77
1470396715
А зюбка будет играть?
Ответить
Voltiz
1470397118
Дали бы реальным кандидатам на пост сборной Бердыеву и Черчесову, по два товарищеских матча , сравнить как будут выглядеть игры ,вызванные игроки ,тактические ходы .Потом назначали тренера в сборную ,один хрен уже не чего не теряем.
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Kulimen
1470398057
Мутко во всей красе. Сам все порешал, а потом, если наши провалятся,скажет,что он не причем.
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