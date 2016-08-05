Россия отправится на выезд в Турцию и сыграет дома с Ганой

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что сборная России проведет товарищеские матчи с командами Турции и Ганы.

«В товарищеских матчах сыграем с Турцией и Ганой. Мы в более слабом положении: должны идти навстречу тем, кто играет квалификацию в Европе. У Турции идет подготовка к официальной игре с Хорватией. Они очень нас просят, чтобы мы сыграли с ними в Турции. Думаю, мы приедем и сыграем. Будет интересный матч. С Ганой сыграем дома – либо в Москве, либо в Петербурге. В ближайшие дни решим этот вопрос.

Следующие матчи будут играться по мере открытия стадионов. В октябре хотим сыграть на «Краснодаре». Галицкий уверяет, что стадион будет готов. В ближайшее время его надо будет принять. Коста-Рика — приличная команда, находимся на последней стадии согласования, чтобы сыграть с ними. На презентации тренера мы планируем представить и весь календарь до 2018 года», – заявил Мутко.