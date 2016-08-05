На ЧМ-2022 могут ограничить продажу алкоголя

Массовые беспорядки болельщиков во время Евро-2016 во Франции заставили катарских организаторов чемпионата мира в 2022 году задуматься о возможном ограничении доступа к алкоголю, о чем сообщает Associated Press.

Источник сообщает, что более 60 членов организационного комитета ЧМ-2022 намерены изменить политику продажи алкоголя во время проведения футбольного турнира. Организаторы дали понять, что их не остановит даже фактор возможного недовольства со стороны любителей футбола.