Рио-2016. Нигерия и Южная Корея добыли по три очка, Швеция и Колумбия сыграли вничью

В Рио прошли очередные матчи олимпийского турнира по футболу. В ночь на пятницу (по московскому времени) победы праздновали сборные Нигерии и Южной Кореи. Еще один матч, в котором сыграли Швеция и Колумбия, завершился вничью.

Олимпийские игры-2016. Групповой этап

Нигерия – Япония – 5:4 (3:2)

Голы: 1:0 – Умар, 6; 1:1 – Короки, 9 (пен); 2:1 – Этебо, 10; 2:2 – Минамино, 12; 3:2 – Этебо, 42; 4:2 – Этебо, 50 (пен); 5:2 – Этебо, 66; 5:3 – Асано, 70; 5:4 – Судзуки, 90+5.

Фиджи – Южная Корея – 0:8 (0:1)

Голы: 0:1 – Ву, 32; 0:2 – Хун, 62; 0:3 – Хун, 63; 0:4 – Ву, 64; 0:5 – Мин, 73 (пен); 0:6 – Чжун, 77; 0:7 – Чжун, 90+1; 0:8 – Ву, 90+3.

Швеция – Колумбия – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Гутьеррес, 17; 1:1 – Исхак, 43; 2:1 – Айдаревич, 62; 2:2 – Пабон, 75 (пен).

Нереализованные пенальти: нет – Чин, 38.