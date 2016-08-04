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    Сергей Петров: «Не знаю, откуда взялась информация про допинг. Я «чистый»

    Полузащитник «Краснодара» Сергей Петров после победы над «Биркиркарой» в Лиге Европы прокомментировал информацию о том, что он попал в список подозреваемых в употреблении допинга.

    – На вас как-то действует информация о допинге?

    – Да нет, это бред вообще. Я даже не обращаю внимание. Я «чистый». Не знаю, откуда эта информация взялась. Волнения по этому поводу нет совсем.

    – Писали, что это было во времена вашего нахождения в «Зените».

    – Я там даже не сдавал анализов на допинг. Поэтому я не знаю, что там нашли.

    – В «Краснодаре» сдавали?

    – Да, много раз.

    – То есть все раздуто?

    – Да. Надо спокойнее к этому отнестись. Я думаю, все будет хорошо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 23:16
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