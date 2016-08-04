«Краснодар» сыграет с «Биркиркарой» без Смолова и Мамаева

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Биркиркары». Первая встреча завершилась победой краснодарского клуба со счетом 3:0. Отметим, что Федор Смолов и Павел Мамаев не попали в заявку.

«Краснодар»: Синицын, Петров, Страндберг, Мартынович, Быстров, Каборе, Торбинский, Эбуэ, Жоаозиньо, Лаборде, Вандерсон.

Запасные: Крицюк, Сигурдссон, Енджейчик, Газинский, Ахмедов, Перейра, Ари.

«Биркиркара»: Коприч, Эррера, Бубалович, Шиберрас, Эмерсон, Димитров, Плут, Баяда, Зерафа, Аттард, Анджелкович

Запасные: Аткпан, Камензули, Джорджевич, Баттиджиг, Вуканац, Темиле, Йович