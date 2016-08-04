«Краснодар» постарается повторить успех первого матча с «Биркиркарой»

«Краснодар» практически решил все свои задачи в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с клубом «Биркиркара», одержав победу со счетом 3:0. Поэтому команда подходит к ответной встрече в довольно расслабленном состоянии. Болельщики ждут не меньшее количество голов, чем на выезде, а также уже размышляют о соперниках по следующему раунду турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 19:30, не пропустите!