Сергей Давыдов: «Сейчас в РФПЛ не хватает шоу, готов ее разбавить»

Бывший нападающий «Динамо» и «Рубина» Сергей Давыдов, на данный момент находящийся в статусе свободного агента, поделился мнением о своем будущем. Напомним, последним местом работы форварда был КАМАЗ.

– Хотите поиграть в России?

– Рассчитываю на зарубежный клуб. Если вариантов в России не появится, то уеду.

– Куда?

– Словакия. На меня выходили представители «Слована» из Братиславы.

– Завершать карьеру не планируете?

– Нет, что вы?

– После КАМАЗа в ФНЛ играть больше не готовы?

– Если только в команде, которая ставит перед собой серьезные задачи в первом дивизионе. Из РФПЛ пока не звонят. Жду.

– Многие вспоминают, как вы стреляли из «лука» после забитых голов в Премьер-лиге.

– Да, было дело (смеется). Сейчас шоу чего-то не хватает, готов разбавить Премьер-лигу.