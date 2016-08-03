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    Сергей Давыдов: «Сейчас в РФПЛ не хватает шоу, готов ее разбавить»

    Бывший нападающий «Динамо» и «Рубина» Сергей Давыдов, на данный момент находящийся в статусе свободного агента, поделился мнением о своем будущем. Напомним, последним местом работы форварда был КАМАЗ.

    – Хотите поиграть в России?

    – Рассчитываю на зарубежный клуб. Если вариантов в России не появится, то уеду.

    – Куда?

    – Словакия. На меня выходили представители «Слована» из Братиславы.

    – Завершать карьеру не планируете?

    – Нет, что вы?

    – После КАМАЗа в ФНЛ играть больше не готовы?

    – Если только в команде, которая ставит перед собой серьезные задачи в первом дивизионе. Из РФПЛ пока не звонят. Жду.

    – Многие вспоминают, как вы стреляли из «лука» после забитых голов в Премьер-лиге.

    – Да, было дело (смеется). Сейчас шоу чего-то не хватает, готов разбавить Премьер-лигу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2016 23:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 августа 2016, 03:34

      Помню, не плох был в "Рубине", потом как-то затерялся, пошел по арендам, и там видимо не блеснул...

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