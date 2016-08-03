Сергей Давыдов: «Сейчас в РФПЛ не хватает шоу, готов ее разбавить»

Помню, не плох был в "Рубине", потом как-то затерялся, пошел по арендам, и там видимо не блеснул...
Бывший нападающий «Динамо» и «Рубина» Сергей Давыдов, на данный момент находящийся в статусе свободного агента, поделился мнением о своем будущем. Напомним, последним местом работы форварда был КАМАЗ.
– Хотите поиграть в России?
– Рассчитываю на зарубежный клуб. Если вариантов в России не появится, то уеду.
– Куда?
– Словакия. На меня выходили представители «Слована» из Братиславы.
– Завершать карьеру не планируете?
– Нет, что вы?
– После КАМАЗа в ФНЛ играть больше не готовы?
– Если только в команде, которая ставит перед собой серьезные задачи в первом дивизионе. Из РФПЛ пока не звонят. Жду.
– Многие вспоминают, как вы стреляли из «лука» после забитых голов в Премьер-лиге.
– Да, было дело (смеется). Сейчас шоу чего-то не хватает, готов разбавить Премьер-лигу.