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    Драгун: «Динамо» для всех – это раздражитель»

    Полузащитник «Динамо» Станислав Драгун поделился мнением об участии московского клуба в первенстве ФНЛ. Напомним, что по итогам прошлого сезона бело-голубые впервые в истории вылетели из элитного дивизиона отечественного футбола.

    – Что поменялось в «Динамо» после вылета?

    – В первую очередь – команда. Процентов на 70-80. Пришло много классных ребят. С некоторыми хорошими пришлось расстаться. Это неизбежный процесс. Сейчас подбирается крепкая команда с серьезными задачами.

    – Видели баннер болельщиков «Динамо»: «У вас есть сезон, чтобы вернуть наше доверие»?

    – Другого и не ждали. Это нормальная реакция болельщиков, их можно понять. Было бы странно, если бы был другой баннер. Мы намерены вернуть их доверие.

    – К «Динамо» в ФНЛ как-то по-особенному относятся?

    – «Динамо» для всех – это раздражитель. В ФНЛ много команд, с кем тяжело: «Кубань», «Мордовия»… Да тот же «Енисей», с которым была непростая ничья. Тем более там Андрей Тихонов. Но у нас настрой на каждую игру боевой. Задача – три очка в каждом матче.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    03.08.2016 18:38
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