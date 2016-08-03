Кононов: «Замена Измайлову? У «Краснодара» мощная группа полузащиты»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов накануне ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Биркиркары» поделился мнением о кадровой ситуации в команде.

– У вас в обойме есть практически два полноценных состава. Не считаете ли вы, что основной состав надо рационализировать, оптимизировать?

– У нас была предсезонная подготовка, и мы работали и в этом направлении. Руководство также работало над тем, чтобы рационализировать наш состав, чтобы он был оптимальным. Мы подписали нескольких игроков. Оптимизация всегда зависела от того, какие есть игроки, как они работают. В этом плане у меня претензий к футболистам нет. Мы будем исходить из того, с кем мы играем, а также от готовности футболистов и тактических задач.

– Что показало обследование Марата Измайлова? Кто выйдет на поле вместо него?

– У него есть небольшое растяжение. Но он не так долго будет пропускать матчи. Две-три недели – и он вернется. Замена? У нас мощная группа полузащиты. Не думаю, что какие-то проблемы могут возникнуть. Каждый футболист может сыграть.