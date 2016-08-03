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    Костин: «Зырянова в «Зените-2» называем Константином Георгиевичем»

    Защитник «Зенита-2» Кирилл Костин дал понять, что в нынешнем сезоне он намерен выступать в основном составе команды. 22-летний игрок также рассказал о роли играющего тренера Константина Зырянова в петербургском клубе.

    – Есть ли силы вновь играть в основе команды Радимова?

    – Это решать тренеру, достоин ли я основного состава. Но я биться за свое место буду и сделаю все, чтобы играть с первых минут. Раньше я и капитаном был, но с тех пор прошел год. На сегодня повязка принадлежит Константину Георгиевичу Зырянову. И бороться с ним за это звание, конечно, непросто. Но если команда в один момент сама выберет себе капитана и им буду я, то за ее выбор придется оправдывать.

    – Заметил, что Зырянова в коллективе у вас принято называть Константином Георгиевичем, а тренера Радимова – просто Владом.

    – Все называют, как больше привыкли. Когда Константин Георгиевич приходил в команду, нам его так и представили. И я считаю, что это правильно. Этот человек добился в нашей стране всего, регулярно попадал в списки лучших игроков, выиграл еврокубки. Субординация здесь просто необходима. Язык не поворочается называть его иначе. Костя, Костик… Считаю, что это неправильно.

    Полностью интервью с Костиным можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2016 15:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 августа 2016, 17:04

      А пенсионеров всегда называют по имени и отчеству он, что только родился.

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