Ари: «Восхищаюсь тем, какой футбол показывает Измайлов»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал возвращение в клуб полузащитника Марата Измайлова.

– В «Краснодар» вернулся Марат Измайлов. Как он вписался после года без футбола?

– Считаю Марата изумительным футболистом. Если в физическом и психологическом плане у него все в порядке, он очень хорош. Когда Марат вернулся к нам, он меня удивил, так как быстро вписался в команду. Будто и не уходил никуда.

Для меня Марат не просто друг, восхищаюсь тем, какой футбол он показывает. Думаю, вскоре он залечит травму и поможет команде