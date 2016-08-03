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    Симонян: «Уверен, Чорлука бы принес немало пользы «Спартаку»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян уверен, что столичному «Спартаку» нужно любой ценой заполучить защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуку.

    «Если «Спартак» подпишет Чорлуку, то этот трансфер можно будет назвать одной из самых успешных сделок клуба за последние несколько лет. Ведран Чорлука не просто так на протяжении нескольких сезонов является столпом обороны «Локомотива». В стане «железнодорожников» он уже давно доказал свою состоятельность. Хорошо проявляет себя хорватский защитник и в составе национальной команды, где также является лидером. Чорлуку смело можно назвать одним из лучших защитников всего российского чемпионата. Уверен, он бы принес немало пользы «Спартаку», – заявил Симонян.

    Напомним, что переговоры по трансферу Чорлуки заморожены до 10 августа из-за смены руководства «Локомотива».

    Источник: Известия

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    03.08.2016 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +504

      alex-76 4 августа 2016, 15:57

      Чорлука уверен, что Спартак ему на хрен не нужен.......

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 августа 2016, 11:14

      Размечтался пенсионер, во-первых вали домой к своей старухе и освободи
      место молодым специалистам в РФС. Во-вторых запомни, ЛОКОМОТИВ никогда
      не продаст Черлуку в гнилой спортак, в этот СВИНАРНИК. Это убить игрока.

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 3 августа 2016, 10:19

      Что так к Чорлуке прицепились.

      1
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      Рейтинг: +33707

      zra78 3 августа 2016, 08:39

      А,что принесёт спартак Чорлуке? Разочарование и борьба в середине таблицы

      1
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 3 августа 2016, 08:33

      Уверен, Спартак бы принёс немало пользы ФНЛ

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