Строительство стадиона в Ростове-на-Дону идет с опережением графика на 2-2,5 месяца

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о ходе строительства стадиона к чемпионату мира 2018 года.

«Строительство идет с опережением графика на 2-2,5 месяца. Каких-то проблем, которые бы мешали проведению строительства и привели к срыву срока работ, нет. Мы существенным образом ушли от материалов и комплектующих импортного производства. На сегодняшний день на строительстве объекта используются только импортные комплектующие аналоги, которые не производятся в РФ, и это не больше 15% от объема строительных материалов», – сказал Гуськов.