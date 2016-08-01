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  • Орлов: «Витселя устраивают условия, предложенные «Зенитом», но, видимо, не устраивает Лига Европы»

Орлов: «Витселя устраивают условия, предложенные «Зенитом», но, видимо, не устраивает Лига Европы»

1 августа 2016, 22:55
5

Телекомментатор Геннадий Орлов раскрыл некоторые подробности о ситуации с полузащитником «Зенита» Акселем Витселем. Напомним, на бельгийца претендуют несколько европейских клубов, а сам 27-летний игрок не спешит продлевать заканчивающийся следующим летом контракт.

– Зачем, на ваш взгляд, румын вынес на публику историю с Витселем?

– Луческу все-таки мудрый мужик, он специально это сделал, чтобы слова дошли до самого Витселя. Бельгиец же и вправду не говорит ни да, ни нет. По большому счету, идет торг. Он сам, конечно, хотел бы уйти. Но знаю, что те условия, которые ему предложили в «Зените», парня устраивают.

– Что тогда не устраивает и почему хочет уйти?

– Наверное, турнир, в котором выступает «Зенит». Видимо, он хочет в Лигу чемпионов. Стремление понятно, если его к тому же зовет «Ювентус».

– Тогда почему колеблется?

– Понятно же, почему. В Италии, Испании, Англии, если зарплата свыше миллиона, более 50% надо отдать на налоги. А в России – всего 13%. «Зенит» не хочет, чтобы Аксель уходил, не хочет на нем зарабатывать. Пусть уходит через год свободным агентом! Мне об этом сказал генеральный директор клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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Garrincha58
1470082393
придурки 20 лямов терять другая команда эти 20 лямов никогда не видела а им похер
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Вомбат
1470084179
Не "им" плевать на 20 миллионов евро, а ему. Генеральному директору клуба Зенит Митрофанову. Как на это смотрят прочие деятели Зенита, в том числе сам Луческу, мы не знаем. Думаю, что Луческу его просто больше не выпустит, сгноит на лавке, и через год он уже никому не будет нужен. Но свои 4 миллиона евро годовой зарплаты кудрявый с Зенита еще стрясет.
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Zeff
1470084348
Играть за Зенит он не хочет, судя по прошлому сезону. Отдать его , пока что то за него дают.
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СОКОЛ САРАТОВ
1470086064
ДА ПУСТЬ УХОДИТ ПРИШЁЛ ВМЕСТЕ С ХАЛКОМ И УШЁЛ
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nemolod
1470136156
Если бы сейчас Зенит был частным клубом,то уже завтра за подобные высказывания хозяин сменил этого гендиректора,потому что это были бы прежде всего деньги владельца! Ну а пока есть кормушка, что хочу то и делаю,а деньги не в счет!
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