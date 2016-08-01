Орлов: «Витселя устраивают условия, предложенные «Зенитом», но, видимо, не устраивает Лига Европы»

Телекомментатор Геннадий Орлов раскрыл некоторые подробности о ситуации с полузащитником «Зенита» Акселем Витселем. Напомним, на бельгийца претендуют несколько европейских клубов, а сам 27-летний игрок не спешит продлевать заканчивающийся следующим летом контракт.

– Зачем, на ваш взгляд, румын вынес на публику историю с Витселем?

– Луческу все-таки мудрый мужик, он специально это сделал, чтобы слова дошли до самого Витселя. Бельгиец же и вправду не говорит ни да, ни нет. По большому счету, идет торг. Он сам, конечно, хотел бы уйти. Но знаю, что те условия, которые ему предложили в «Зените», парня устраивают.

– Что тогда не устраивает и почему хочет уйти?

– Наверное, турнир, в котором выступает «Зенит». Видимо, он хочет в Лигу чемпионов. Стремление понятно, если его к тому же зовет «Ювентус».

– Тогда почему колеблется?

– Понятно же, почему. В Италии, Испании, Англии, если зарплата свыше миллиона, более 50% надо отдать на налоги. А в России – всего 13%. «Зенит» не хочет, чтобы Аксель уходил, не хочет на нем зарабатывать. Пусть уходит через год свободным агентом! Мне об этом сказал генеральный директор клуба.