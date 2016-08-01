Грасия: «Рубин» много владел мячом, но создать моменты у ворот «Амкара» толком не получилось»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился мнением об игре первого тура РФПЛ против «Амкара» (0:0). По словам наставника, казанцам не удавалось толком создавать моменты, и в общем игра получилась достаточно закрытой.

«Начали матч с того, что достаточно владели мячом, соперник отошел назад. У «Амкара» было пять игроков сзади и три в середине. Но несмотря на наше преимущество во владении мячом, у нас не получилось создать моменты. Думаю, что это преимущество было обманчиво. Сопернику удалось создать моменты, и в этих моментах блестяще сыграл Рыжиков. После этого произошло удаление. Пошла другая игра. Несмотря на это, у нас также был хороший момент, когда Ахметов наносил удар головой.

Второй тайм был похожим. У нас были моменты, мы организованно играли в обороне, и в то же время соперник не стремился идти вперед. Была достаточно закрытая игра. У нас также был моменты, когда после подач с фланга Жонатас наносил удары. Повторюсь, закрытая игра, но удаление сыграло роль в ее дальнейшем характере», – сказал Грасия.