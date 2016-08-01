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    Орещук: «Динамо» не может найти общий язык с одним футболистом»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что у московского клуба есть недопонимание с одним футболистом. Напомним, ранее на бело-голубых был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

    «Проблема с запретом регистрации новичков будет решена в ближайшее время. Никаких финансовых проблем в клубе нет, есть только небольшое недопонимание с одним футболистом. Мы не можем найти с ним общий язык. Не буду называть его имя, но могу уверить, что в ближайшее время мы устраним эту небольшую неурядицу и откроем трансферное окно», – отметил Орещук.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2016 17:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 августа 2016, 17:41

      Баблоед прибавку просит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Pavel89 1 августа 2016, 17:23

      Игорек опять шалит)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 1 августа 2016, 17:17

      А не Погребняк ли это)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > o33uk 2 августа 2016, 03:01

      Или Погреб, или Гарик, иных вариантов нет

      1
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