Имя нового главного тренера сборной России будет известно в первой половине августа

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что имя нового главного тренера сборной России станет известно в начале августа.

«Думаю, что новый тренер сборной будет назван в первой половине августа. Ряд специалистов попросили дополнительное время, чтобы дать ответ, поэтому дата была перенесена», – сказал Мутко.

Напомним, ранее сообщалось, что главным претендентом является бывший наставник польской «Легии» Станислав Черчесов.