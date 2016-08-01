Имя нового главного тренера сборной России будет известно в первой половине августа

не нужно спешить, можно и после ЧМ 2018 года назначить тренера.
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что имя нового главного тренера сборной России станет известно в начале августа.
«Думаю, что новый тренер сборной будет назван в первой половине августа. Ряд специалистов попросили дополнительное время, чтобы дать ответ, поэтому дата была перенесена», – сказал Мутко.
Напомним, ранее сообщалось, что главным претендентом является бывший наставник польской «Легии» Станислав Черчесов.