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    Имя нового главного тренера сборной России будет известно в первой половине августа

    Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что имя нового главного тренера сборной России станет известно в начале августа.

    «Думаю, что новый тренер сборной будет назван в первой половине августа. Ряд специалистов попросили дополнительное время, чтобы дать ответ, поэтому дата была перенесена», – сказал Мутко.

    Напомним, ранее сообщалось, что главным претендентом является бывший наставник польской «Легии» Станислав Черчесов.

    Источник: ТАСС

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    01.08.2016 16:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 1 августа 2016, 22:05

      не нужно спешить, можно и после ЧМ 2018 года назначить тренера.

      0
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 1 августа 2016, 20:13

      Шоу "Интуиция" начинается

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 августа 2016, 18:20

      То в июле, а теперь то ли в начале августа, то ли до середины августа или
      у Мудко это всё одинаково.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 августа 2016, 18:12

      Времени и без того совсем мало осталось до ЧМ,а старпёры -перестраховщики с РФС всё кроят тришкин кафтан.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 1 августа 2016, 17:41

      курбан саламович хидинк

      -1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 1 августа 2016, 17:10

      Думаю вопрос уже решен. Это Черчесов. Единственный освобожденный тренер из кандидатов. Бердыев возможно и сам не согласится. Черчесов вроде бы как сам горит желанием возглавить сборную. Желаю осетину привить нашим футболистам ответственности за результат. Пусть не будет результата, за то хотя бы желание бороться до конца у них появилось. Ну и важно не мешать ему, тут конечно же воля нужна и характер.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Бестолковый 1 августа 2016, 19:22

      Один осетин уже горел желанием, тоже чегой-то прививал, а результата так и не добился, ага.

      0
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      Рейтинг: +40

      Бонс 1 августа 2016, 17:02

      Сборной Росси нужен тренер как у "ГАЗМЯСА".

      2
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      Рейтинг: +429

      sold93 1 августа 2016, 16:50

      никто не хочет порочить имя

      2
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      Рейтинг: +508

      triton004 1 августа 2016, 16:35

      Ждут наверное когда Бердыев проиграет в лиге чемпионов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 августа 2016, 16:34

      Все в один голос глаголили, что до 30 июля тренер появится.

      2
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 > Kulimen 1 августа 2016, 21:47

      тот ж мудок он же балабол номер один в рфс :))

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