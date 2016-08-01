Иванов: «На Евро-2016 мы получили по шапке и поняли, где наше место»

Полузащитник «Терека» и сборной России Олег Иванов поделился своими мыслями о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2016.

«Мы получили по шапке, поняли, где наше место. Будем работать, доказывать, стремиться наверх. Должны к ЧМ-2018 прибавить, турнир будет проводиться в России, должны как минимум выходить из группы.

Волна негативной реакции? Ей не стоит удивляться – мы топчемся на месте. За исключением Euro-2008 и каких-то единичных случаев», – заявил Иванов.