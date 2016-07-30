Радимов: «Кержакову захотелось доказать всем, что он еще на многое способен»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов отметил, что нападающему сине-бело-голубых Александру Кержакову не удалось бы забить такое количество мячей, не будь он «подонком» на поле.

«Думаю, после того, как он стал не нужен Виллаш-Боашу, Кержакову захотелось доказать всем – и себе, и тренеру, и «Зениту», – что он еще на многое способен. Это такая спортивная злость, которая была присуща ему всегда. Он бил, бьет и будет бить.

Даже когда выходили с ним на поле, меня тоже брала спортивная злость, потому что он не отдавал мяч. Но он бы не забивал столько голов, если бы не был таким «подонком» на поле. В хорошем смысле слова», – подчеркнул Радимов.