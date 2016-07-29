Венгер: «Меня пугают огромные суммы трансферов в АПЛ»

Лучше бы пару нормальных игроков купил,один трансфер за все лето
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о целях лондонской команды в предстоящем сезоне, а также обратил внимание на чересчур большие денежные затраты клубов английской Премьер-лиги.
«Стать победителем АПЛ – очень трудная задача, поскольку в наше время практически все клубы очень амбициозны. Посмотрите, какие суммы сейчас тратятся на трансферы. Я понимаю, что таковы нынешние реалии, но меня это пугает.
Буду ли я доволен, если «Арсенал» закончит чемпионат в четверке сильнейших? Нет, я никогда не бываю удовлетворен подобными результатами», – сказал Венгер.