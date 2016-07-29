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    Венгер: «Меня пугают огромные суммы трансферов в АПЛ»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о целях лондонской команды в предстоящем сезоне, а также обратил внимание на чересчур большие денежные затраты клубов английской Премьер-лиги.

    «Стать победителем АПЛ – очень трудная задача, поскольку в наше время практически все клубы очень амбициозны. Посмотрите, какие суммы сейчас тратятся на трансферы. Я понимаю, что таковы нынешние реалии, но меня это пугает.

    Буду ли я доволен, если «Арсенал» закончит чемпионат в четверке сильнейших? Нет, я никогда не бываю удовлетворен подобными результатами», – сказал Венгер.

    Источник: ESPN

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    29.07.2016 18:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +28

      benz665 30 июля 2016, 01:44

      Лучше бы пару нормальных игроков купил,один трансфер за все лето

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 30 июля 2016, 00:12

      А нас пугает что за все лето мы купили Джаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      петр1975 29 июля 2016, 23:23

      Че боятся то! Были бы у него тратил бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 29 июля 2016, 22:44

      hgfhff

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 июля 2016, 22:14

      Арсеналу не быть чемпионами с такой политикой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Vet@l 29 июля 2016, 20:55

      А еще его пугают огромные трофеи в АПЛ да и в европе тоже.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 29 июля 2016, 20:46

      "А меня не пугает!" - живенько отреагировал на интервью Венгера Клаудио Раньери.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 29 июля 2016, 19:50

      А меня пугает то, по каким низким ценам уходят лидеры из Арсенала . . .

      12
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