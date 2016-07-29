Шавло: «Чорлука – идеальный вариант для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло заявил, что красно-белым необходимо попытаться приобрести у «Локомотива» защитника Ведрана Чорлуку.

«Конечно, Чорлука нужен «Спартаку». Опытный, лидер сборной Хорватии, давно играет в России, знает язык, полностью адаптирован… Лучше пригласить Чорлуку, чем абстрактного легионера из Европы. 25-летний центральный защитник высокого уровня обойдется минимум в десять миллионов, а то и больше. При таком раскладе Чорлука – идеальный вариант для «Спартака», – заявил Шавло.

