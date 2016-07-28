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    Бюджет РФПЛ в предстоящем сезоне составит 41-42 миллиона

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что бюджет лиги в предстоящем сезоне будет составлять около 41-42 миллионов долларов.

    «Бюджет прошлого сезона сформирован в тех же параметрах, что и подписывали. У нас есть титульный спонсор и реализация прав основному вещателю и международным компаниям. Кстати, по сравнению с сезоном-2014/15 почти в шесть права эти проданы были дороже. Бюджет в районе 50 миллионов долларов, может, чуть меньше. Бюджет следующего года снизился в связи с непростой экономической ситуацией. Потому бюджет в районе 41-42 миллионов долларов.

    Думаю, один-два партнера у РФПЛ в этом году появятся. Вполне возможно, это будет пивной спонсор. Работа с ним продолжается, как и с автоспонсором, и с мобильным оператором», – сказал Прядкин.

    Источник: Р-Спорт

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    28.07.2016 21:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 29 июля 2016, 00:18

      пивной спонсор ?

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 29 июля 2016, 00:13

      ну как не спи***** половину)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 29 июля 2016, 00:11

      Кстати, по сравнению с сезоном-2014/15 почти в шесть права эти проданы были дороже.
      В шесть чего? Часов? Может раз? А может дней? Шутка!!!

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 28 июля 2016, 23:04

      пора давно было в рублях озвучивать суммы

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil > LokoGoGo 28 июля 2016, 23:37

      Во во, с учетом курса лига заметно больше бабла гребет в рублях.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > headdevil 29 июля 2016, 12:15

      именно! и озвучивать все бюджеты и трансферы в рублях. Чтобы люди понимали реальную обстановку, а не переводили каждый пункт в рубли

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      Рейтинг: +49

      melnicn 28 июля 2016, 23:02

      malo

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