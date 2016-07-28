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    Прядкин подтвердил, что в чемпионате России могут ввести потолок зарплат

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин признался, что в чемпионате России в ближайшее время может быть введен потолок зарплат.

    – По поводу финансового регламента: будет ли лига стараться ограничить траты клубов?

    – На встрече владельцев клубов перед исполкомом обсуждалось и финансовая сторона. Потолок зарплат, финансовый fair play и так далее. Мутко четко сказал, что нужно дождаться конференции РФС, где будут определены задачи профессионального футбола, будет четкий план, который примут в сентябре.

    – Вы за?

    – Я за то, чтобы финансовый регламент был, чтобы зарплаты были ограничены. Не хочу обижать молодых игроков, но нужно определить возрастной ценз, игрок должен к чему-то стремиться. Наличие большой зарплаты является стопором в карьере молодых футболистов. Эта идея реализуема.

    В ФНЛ есть потолок зарплат, не только у молодых. Это все прерогатива работодателя. Вы же помните, как мы стабилизировали ситуацию со скачком валюты. Зарплата учитывалась из определенного курса, которую определили все клубы. Потом нас благодарили за эту инициативу. Легионерам говорили, что есть единая позиция клубов, где евро было 55 или 59 рублей.

    – Когда эта идея по потолку зарплат может быть реализована?

    – Это комплекс мер. 24 числа на конференции РФС Мутко озвучит ближайшие планы. Думаю, до зимы движения пойдут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2016 15:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 29 июля 2016, 13:26

      ну тогда из зинаида повалит народишко,и первыми на выход дзюбинья с кокошей

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 28 июля 2016, 18:39

      Всех на заводы и фабрики, чтобы играли как Вася Веснушкин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 28 июля 2016, 18:09

      Где потолок зарплат у чиновников ????? и почему эти чиновники не сидят за воровство, а пересаживаются из кресла в кресло...достали удоды

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 июля 2016, 17:30

      Ага, подтвердил слухи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 июля 2016, 16:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бред несет Прядкин , разбегутся хорошие игроки в Европу и в Китай, кто будет играть в красивый футбол?!

      -6
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      Рейтинг: +6

      logic 28 июля 2016, 15:18

      уа

      -1
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      Рейтинг: +185

      Edward52 28 июля 2016, 15:12

      Давно пора ввести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для футболистов, вопрос смогут ли они и на него наиграть?

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Edward52 28 июля 2016, 15:49

      Речь там, конечно, о потолке, а не о плинтусе. А вообще идея посадить кое-кого из наших на прожиточный минимум вполне могла бы пойти паровозиком вслед за потолочной.

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