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  • Газзаев: «Сборную России должен возглавить отечественный тренер. Давайте хотя бы раз поступим по уму»

Газзаев: «Сборную России должен возглавить отечественный тренер. Давайте хотя бы раз поступим по уму»

28 июля 2016, 13:17
3

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что национальную команду должен возглавить отечественный специалист. Напомним, основными претендентами на данную должность являются Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

– По вашему мнению, кто должен возглавить сборную России?

– Всегда настаивал, что это должен быть российский специалист. Технический комитет и исполком РФС озвучили четыре фамилии: Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак. Наверное, есть и другие кандидаты. В России хватает хороших, солидных отечественных тренеров, которые могли бы возглавить национальную сборную. Но мы наступаем на одни и те же грабли. Уже проходили через это в ситуации с Фабио Капелло. Давайте хотя бы раз поступим по закону и по уму. В сентябре изберем президента РФС, и уж затем – главного тренера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Газзаев Валерий
Комментарии (3)
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acer2003
1469702870
Точно
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Raider26
1469703439
так уже был Слуцкий. и до него раньше Сёмин и др... Команду надо готовить
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