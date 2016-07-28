Газзаев: «Сборную России должен возглавить отечественный тренер. Давайте хотя бы раз поступим по уму»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что национальную команду должен возглавить отечественный специалист. Напомним, основными претендентами на данную должность являются Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

– По вашему мнению, кто должен возглавить сборную России?

– Всегда настаивал, что это должен быть российский специалист. Технический комитет и исполком РФС озвучили четыре фамилии: Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак. Наверное, есть и другие кандидаты. В России хватает хороших, солидных отечественных тренеров, которые могли бы возглавить национальную сборную. Но мы наступаем на одни и те же грабли. Уже проходили через это в ситуации с Фабио Капелло. Давайте хотя бы раз поступим по закону и по уму. В сентябре изберем президента РФС, и уж затем – главного тренера.