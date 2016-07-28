«Биркиркара» примет на своем поле «Краснодар»

В четверг, 28 июля, «Краснодар» на выезде стартует в Лиге Европы матчем с экзотическим клубом с Мальты «Биркиркара». Зачастую случаются неприятные неожиданности именно в матчах с малознакомыми клубами у российских команд. Болельщики «быков» рассчитывают, что эта участь избежит их любимцев.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Биркиркара» – «Краснодар». Начало в 20:30, не пропустите!