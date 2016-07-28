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Сигурдссон: «Секрет Исландии? Это настоящая команда!»

28 июля 2016, 07:55

Защитник сборной Исландии и «Краснодара» Рагнар Сигурдссон рассказал о главном секрете национальной команды на прошедшем Евро-2016.

«В чем секрет сборной Исландии? В том, что мы настоящая команда. У нас не было ни одного игрока-эгоиста, который думал бы о себе больше, чем о партнерах. Не стану конкретизировать, но у ряда других сборных ситуация выглядела иначе.

Следующая цель – чемпионат мира в России, но придется очень сложно. Отборочная группа нам досталась непростая: Хорватия, Украина, Турция... Тем более на нас станут настраиваться совсем по-другому. Все-таки нужно признаться, что прежде Исландию недооценивали. Теперь это точно в прошлом. Все узнали, на что мы способны», – рассказал Сигурдссон.

Напомним, что Исландия уступила в четвертьфинале Евро-2016 сборной Франции.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Краснодар Исландия Сигурдссон Рагнар
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