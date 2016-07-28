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    Погребняк интересен немецким клубам

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк может продолжить карьеру в Германии. Интерес к 32-летнему игроку проявляют несколько немецких клубов. Форвард знаком с Бундеслигой не понаслышке: с 2009 по 2012 годы он выступал в составе «Штутгарта». Напомним, ранее сообщалось, что футболист бело-голубых отказался переходить в один из клубов РФПЛ, в числе которых назывались «Уфа» и «Томь».

    «Сразу несколько немецких клубов интересуются возможностью приобретения Погребняка в период летнего трансферного окна. Никаких конкретных предложений еще не было, но несколько команд ясно дали понять, что рассматривают вариант с подписанием Павла. Если будет конкретное предложение, «Динамо» обещало не препятствовать уходу игрока», – рассказал источник, близкий к Погребняку.

    Источник: Известия

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    28.07.2016 01:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +87

      Polilux 28 июля 2016, 23:28

      Пшол вон СКОТИНА !

      0
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      Рейтинг: +50

      valeh172 28 июля 2016, 15:39

      Источник, близкий к Погребняку рассказал сон Павла.

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 28 июля 2016, 14:02

      опять обьявление "из рук в руки" )))

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 июля 2016, 12:11

      Динамо судя по всему вообще его готова отдать вместе с годовым запасом пива к нему, кому угодно )))

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 28 июля 2016, 10:21

      Чемпионшип, ФНЛ, 2-я бундеслига...

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 июля 2016, 09:28

      Офигеть ! Не думал,что у немцев такой тонкий юмор !

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 28 июля 2016, 09:27

      Павла конечно очень многие критикуют, возраст у него уже приличный, он в скорости потерял, техничным его назвать сложно, но мне всегда нравилось в нем то, что он играет с самоотдачей. А если посмотреть со стороны на статистику Паши, то в принципе его карьера сложилось неплохо выиграл Лигу Европы, став лучшим бомбардиром турнира, играл в приличной команде в Бундеслиге три сезона, отлично смотрелся в Фулхэме и бился в примитивном в тактическом плане Рединге.
      А в сравнении со статистикой наших ведущих форвардов последних лет, игравших в топ Европейских чемпионатах, ни Павлюченко, ни Кержаков с Аршавиным, ни Сычев и даже Бесчастных так себя не проявили в Европе как Погребняк.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 28 июля 2016, 08:49

      Во второй бундеслиге может и будет интересен, а то и в третьей.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 28 июля 2016, 07:27

      :-))))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 июля 2016, 06:59

      Да ни кому он не нужен и сам нигде играть не хочет. Контракт есть, на лавке лучше.

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