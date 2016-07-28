Газзаев: «Участие в выборах президента РФС? Решу в начале августа»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сообщил, что пока не знает, будет ли он выставлять свою кандидатуру на пост президента РФС. Специалист отметил, что решение он будет принимать в начале августа. Напомним, выборы нового главы организации состоятся в сентябре.

– Год назад многие ожидали, что вы выставите свою кандидатуру на выборы президента РФС. Почему этого не произошло?

– В 2015 президента РФС избирали всего на один год. За такой короткий срок физически невозможно воплотить те идеи реформ, которые я наметил. А вот в 2016 главу РФС избирают уже на полный цикл, это дает совсем другие возможности.

– Собираетесь ли вы участвовать в грядущих выборах?

– Давайте не будем спешить с ответом на этот вопрос. Приму решение в начале августа.