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  • Газзаев: «Участие в выборах президента РФС? Решу в начале августа»

Газзаев: «Участие в выборах президента РФС? Решу в начале августа»

28 июля 2016, 00:15
8

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сообщил, что пока не знает, будет ли он выставлять свою кандидатуру на пост президента РФС. Специалист отметил, что решение он будет принимать в начале августа. Напомним, выборы нового главы организации состоятся в сентябре.

– Год назад многие ожидали, что вы выставите свою кандидатуру на выборы президента РФС. Почему этого не произошло?

– В 2015 президента РФС избирали всего на один год. За такой короткий срок физически невозможно воплотить те идеи реформ, которые я наметил. А вот в 2016 главу РФС избирают уже на полный цикл, это дает совсем другие возможности.

– Собираетесь ли вы участвовать в грядущих выборах?

– Давайте не будем спешить с ответом на этот вопрос. Приму решение в начале августа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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алекс88
1469655563
Стоило бы побороться
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VikNMar
1469672721
Чего ждать , всё лучше чем Муко мутный .......
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vladimir-7
1469682938
В.Г. Газзаев просто необходим в РФС вместо Мутко. Президентом РФС должен быть специалист и отличный организатор.
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Garrincha58
1469683155
вот было бы здорово Газзаев навел бы там порядок и кони опять на коне
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yorgenbarenz
1469687155
И опять всплывёт идея сводного чемпионата из лучших команд СНГ?
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Aztec58
1469716586
Иди Аланию возрождай, друг человека, блин.
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