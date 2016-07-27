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    Панченко: «Так сезон я еще не начинал»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, принесший своим дублем победу над «Балтикой» (2:1) в поединке четвертого тура ФНЛ, поделился эмоциями от игры, отметив, что начало нынешнего сезона выдалось для него необычайно хорошим. По прошествии четырех матчей первенства 26-летний игрок имеет в своем активе пять забитых мячей, а его команда идет во главе турнирной таблицы. Напомним, форвард был арендован бело-голубыми у ЦСКА в нынешнее трансферное окно.

    «Мы разбирали, как соперник играет на стандартах. Я увидел зону, сместился... В эпизоде с первым голом сразу решился на удар и попросил ребят идти на добивание.

    Так сезон я еще не начинал, но времени радоваться нет, надо готовиться дальше, уже совсем скоро матч в Петербурге», – сказал Панченко.

    Источник: ФК «Динамо»

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    27.07.2016 23:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 июля 2016, 12:15

      26-лет..... блин я думал он значительно моложе, а так конечно в самом соку в ФНЛ доказывать, что тебя недооценили это конечно еще то удовольствие.
      Кокорин и тот моложе на год, да уже где и как только не прославился ))
      Поздно у нас в России раскрываются игроки ну ооооочень поздно.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > FanatSerj 29 июля 2016, 20:10

      Он сам угробил два года карьеры, когда к Слуцкому перешёл... Знал ведь, что тот полное ничтожество и вместо постановки игры команде привык лишь паразитировать на ещё "газзаевской защите" и мастерстве отдельных и очень сильных игроков атаки... Ну а места в такой команде нет ни Панченко, ни Базелюку, ни Мамаеву, ни Ефремову... В тактику "Бей-Муса-Беги" или "Навешивай-Траоре-Заноси" они не вписываются! Сделать же результат индивидуально, как это иногда удавалось Думбия (с тем же "МанСити"), никто из них тоже не может... Уберут Слуцкого, любой другой тренер Панченко вернёт... Он куда сильнее и полезнее и Ионова, и Траоре... Последние могут пригодиться лишь для игр в РФПЛ, в еврокубках им делать нечего... Что и доказал матч с "Зенитом"... Который, кстати, был отнюдь не в блестящей форме, Луческу только выстраивает игру...

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      Рейтинг: +115

      яцык 28 июля 2016, 09:30

      главное не останавливаться

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 июля 2016, 08:28

      Срочно возвращать и продавать в Наполи, им как раз классный форвард нужен,после ухода Игуаина.

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      Рейтинг: +137

      tanis 29 28 июля 2016, 07:53

      футболист нашел свой клуб и своего тренера

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      Рейтинг: +8

      Begemot105 > tanis 29 28 июля 2016, 08:53

      и лигу))

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 июля 2016, 01:22

      Браво, Кирюша, продолжай в том-же темпе

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 28 июля 2016, 01:04

      всегда нравился он как игрок, работяга, ещё когда за Мордовию играл))

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 28 июля 2016, 00:15

      Молодца

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