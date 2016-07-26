Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Арсенале» опровергли информацию о конфликте Павлова с руководством клуба

    Пресс-атташе «Арсенала» Евгений Овсянников опроверг слухи, что у главного тренера Сергея Павлова имеются противоречия с руководством тульского клуба. Сегодня в СМИ появилась информация, что у 60-летнего специалиста назрел конфликт с боссами «канониров», а также недопонимание с игроками команды. Напомним, в новом сезоне красно-желтые будут выступать в РФПЛ.

    «Ничего не слышал об этом. У нас сегодня традиционная встреча команды с болельщиками, и мы на позитивной волне. Информация о конфликте Сергея Павлова с руководством – это какая-то утка, которая прилетела из неведомых краев», – сказал Овсянников.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2016 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 27 июля 2016, 08:10

      Я извиняюсь, но как это связано с лондонским Арсеналом?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      kanonir24 > Tyler_Stark 27 июля 2016, 21:08

      то же самое

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11