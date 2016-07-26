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  • Тюльпанов: «Проблемы с «Крестовским» негативно повлияют на имидж Санкт-Петербурга, да и России в целом»

Тюльпанов: «Проблемы с «Крестовским» негативно повлияют на имидж Санкт-Петербурга, да и России в целом»

26 июля 2016, 08:27
5

Глава временной комиссии Совета Федерации РФ по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира-2018 Вадим Тюльпанов рассказал о трудностях строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

– Россия дала ФИФА определенные гарантии насчет четырех городов. В Москве, где матчи Кубка конфедераций запланированы на стадионе «Спартака», а также в Казани все нормально. Насчет Сочи, куда мы в ближайшее время поедем с проверкой, тоже особых опасений нет. Зато ситуация в Петербурге вызывает озабоченность.

Не хочется влезать во взаимоотношения между застройщиком и генподрячиком, но есть риск, что в декабре, то есть в установленный срок, стадион готов не будет. Схема была выстроена, а теперь существует опасность эффекта домино. Генподрядчик уходит и разрывает отношения с субподрядчиками, новый не пришел, и когда он появится, непонятно. Дело между тем может затянуться, в том числе из-за юридических и технических препон.

– Что же делать? Жестко обязать сверху?

– Обязать сложно. Надо думать. Честно говоря, у меня рецепта нет. Надеюсь, люди понимают, что ситуация сложная и что в ней следует как можно быстрее разобраться.

– Ходят слухи о плане Б, согласно которому арену в Петербурге могли бы заменить «Лужники».

– На этот счет ничего не знаю, но прекрасно понимаю, что другого города-кандидата, кроме Москвы, нет. Столица более или менее подготовлена и, если потребуется, проведет Кубок конфедераций на двух стадионах. Но такое развитие событий негативно повлияет на имидж Санкт-Петербурга, да и России в целом.

– Не стоит ли провести расследование истории с возможными срывами всех сроков?

– Были объективные сложности. Скончался японский архитектор, и проект пришлось разрабатывать заново. Это отняло несколько лет. Сказывались инфляция, девальвация рубля. Но, конечно, десять лет – большой срок для строительства стадиона. Пока же давайте не будем забегать вперед. Надеюсь, как ведется в России, мы всем миром навалимся и решим вопрос. Хотя с каждым днем этой надежды все меньше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Россия
Комментарии (5)
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Black Giz
1469512344
Ну да, конечно. Давайте всем миром. А как же еще доделать долгострой. Проще посадить пяток другой чинуш и дело сдвинется с мертвой точки. 100%
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Chernyi Lis
1469517529
какое название такое и будущее!! крест этому стадиону!)) криминальный петербург сразу же ассоциация...
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ds34eh
1469518556
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://bit.ly/29zvWKe
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rubinovyi2
1470200959
Вот оно что..,японский архитектор во всем виноват.
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