Тюльпанов: «Проблемы с «Крестовским» негативно повлияют на имидж Санкт-Петербурга, да и России в целом»

Глава временной комиссии Совета Федерации РФ по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира-2018 Вадим Тюльпанов рассказал о трудностях строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

– Россия дала ФИФА определенные гарантии насчет четырех городов. В Москве, где матчи Кубка конфедераций запланированы на стадионе «Спартака», а также в Казани все нормально. Насчет Сочи, куда мы в ближайшее время поедем с проверкой, тоже особых опасений нет. Зато ситуация в Петербурге вызывает озабоченность.

Не хочется влезать во взаимоотношения между застройщиком и генподрячиком, но есть риск, что в декабре, то есть в установленный срок, стадион готов не будет. Схема была выстроена, а теперь существует опасность эффекта домино. Генподрядчик уходит и разрывает отношения с субподрядчиками, новый не пришел, и когда он появится, непонятно. Дело между тем может затянуться, в том числе из-за юридических и технических препон.

– Что же делать? Жестко обязать сверху?

– Обязать сложно. Надо думать. Честно говоря, у меня рецепта нет. Надеюсь, люди понимают, что ситуация сложная и что в ней следует как можно быстрее разобраться.

– Ходят слухи о плане Б, согласно которому арену в Петербурге могли бы заменить «Лужники».

– На этот счет ничего не знаю, но прекрасно понимаю, что другого города-кандидата, кроме Москвы, нет. Столица более или менее подготовлена и, если потребуется, проведет Кубок конфедераций на двух стадионах. Но такое развитие событий негативно повлияет на имидж Санкт-Петербурга, да и России в целом.

– Не стоит ли провести расследование истории с возможными срывами всех сроков?

– Были объективные сложности. Скончался японский архитектор, и проект пришлось разрабатывать заново. Это отняло несколько лет. Сказывались инфляция, девальвация рубля. Но, конечно, десять лет – большой срок для строительства стадиона. Пока же давайте не будем забегать вперед. Надеюсь, как ведется в России, мы всем миром навалимся и решим вопрос. Хотя с каждым днем этой надежды все меньше.