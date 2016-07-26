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  • Понедельник: «Низкая квалификация Слуцкого не явилась неожиданностью»

Понедельник: «Низкая квалификация Слуцкого не явилась неожиданностью»

26 июля 2016, 06:18
47

Заслуженный мастер спорта СССР Виктор Понедельник считает, что слабая игра сборной России на прошедшем во Франции Евро-2016 стала показателем низкой квалификации наставника команды Леонида Слуцкого.

«Прежде всего в назначении главным тренером Слуцкого. Слышал, что кто-то назвал его гением тактики. Но именно в тактике он допустил грубые ошибки, которые проявились уже в первом матче с Англией: не определил правильно состав, не расставил игроков по нужным позициям. Тем не менее на эти же грабли Слуцкий наступил и в игре со Словакией. Итог оказался еще хуже.

Впрочем, для меня низкая квалификация Слуцкого не явилась неожиданностью. Ведь он не играл профессионально в футбол, не знает многих его тонкостей, а выучить тренерскую науку по книгам примерно то же самое, что при взлете самолета доверить штурвал курсанту летного училища. Я по крайней мере не представляю свою сборную, если бы ее возглавлял не Качалин, а Слуцкий.

Что касается такого важного критерия, как чемпионская игра ЦСКА, то в этом заслуга не столько Слуцкого, сколько президента клуба Гинера, который держит и тренеров, и игроков в ежовых рукавицах. У него, как говорится, не забалуешь», – заявил Понедельник.

Напомним, сборная России вылетела из турнира после группового этапа.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Россия ЦСКА Понедельник Виктор Слуцкий Леонид
Комментарии (47)
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Bekkz
1469503696
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zagrizlik
1469503936
Очередное бла бла бла,от херова эксперта,который ничего уже из себя давно не представляет. Игра в футбол не показатель,маур хер клал на такую аналитику,как и большинство адекватных людей.
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zadira56
1469504177
Я всегда говорил,что Слуцкий как тренер - никто и зовут его никак) С таким подбором игроков как у ЦСКА любой из нас сможет тренировать не хуже него)
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REDWHITE_
1469509417
И КТО ЖЕ ФИЗРУКА ТРЕНЕРОМ НАЗВАЛ??))))
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каа
1469511442
Неприятно читать...но Вы правы...)))
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Диктор
1469512920
Полностью согласен со статьей.Особенно про чемпионство-что это заслуга Гинера.
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babenko1977
1469519393
согласен-слабоват Слуцкий
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kara-mba
1469520411
Вот подставил один раз голову удачно под мяч и всю жизнь комменты раздаёт. Это конечно легче чем тренировать.
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KorolShut
1469521881
Легко сидеть на жо..пе и говорить, сам бы попообыаал с бревнами поработать
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Lester84
1469526395
Ну иди сам сборную тренируй, Витя!!! Обсерать все горазды. Мостовой его чтоли покусал?
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