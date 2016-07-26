Понедельник: «Низкая квалификация Слуцкого не явилась неожиданностью»

Заслуженный мастер спорта СССР Виктор Понедельник считает, что слабая игра сборной России на прошедшем во Франции Евро-2016 стала показателем низкой квалификации наставника команды Леонида Слуцкого.

«Прежде всего в назначении главным тренером Слуцкого. Слышал, что кто-то назвал его гением тактики. Но именно в тактике он допустил грубые ошибки, которые проявились уже в первом матче с Англией: не определил правильно состав, не расставил игроков по нужным позициям. Тем не менее на эти же грабли Слуцкий наступил и в игре со Словакией. Итог оказался еще хуже.

Впрочем, для меня низкая квалификация Слуцкого не явилась неожиданностью. Ведь он не играл профессионально в футбол, не знает многих его тонкостей, а выучить тренерскую науку по книгам примерно то же самое, что при взлете самолета доверить штурвал курсанту летного училища. Я по крайней мере не представляю свою сборную, если бы ее возглавлял не Качалин, а Слуцкий.

Что касается такого важного критерия, как чемпионская игра ЦСКА, то в этом заслуга не столько Слуцкого, сколько президента клуба Гинера, который держит и тренеров, и игроков в ежовых рукавицах. У него, как говорится, не забалуешь», – заявил Понедельник.

Напомним, сборная России вылетела из турнира после группового этапа.