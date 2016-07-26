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    Понедельник: «Низкая квалификация Слуцкого не явилась неожиданностью»

    Заслуженный мастер спорта СССР Виктор Понедельник считает, что слабая игра сборной России на прошедшем во Франции Евро-2016 стала показателем низкой квалификации наставника команды Леонида Слуцкого.

    «Прежде всего в назначении главным тренером Слуцкого. Слышал, что кто-то назвал его гением тактики. Но именно в тактике он допустил грубые ошибки, которые проявились уже в первом матче с Англией: не определил правильно состав, не расставил игроков по нужным позициям. Тем не менее на эти же грабли Слуцкий наступил и в игре со Словакией. Итог оказался еще хуже.

    Впрочем, для меня низкая квалификация Слуцкого не явилась неожиданностью. Ведь он не играл профессионально в футбол, не знает многих его тонкостей, а выучить тренерскую науку по книгам примерно то же самое, что при взлете самолета доверить штурвал курсанту летного училища. Я по крайней мере не представляю свою сборную, если бы ее возглавлял не Качалин, а Слуцкий.

    Что касается такого важного критерия, как чемпионская игра ЦСКА, то в этом заслуга не столько Слуцкого, сколько президента клуба Гинера, который держит и тренеров, и игроков в ежовых рукавицах. У него, как говорится, не забалуешь», – заявил Понедельник.

    Напомним, сборная России вылетела из турнира после группового этапа.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.07.2016 06:18
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 сентября 2016, 10:40

      Я уважаю труд Слуцкого. Он не профессиональный футболист,но разбирается в футболе не хуже профессионалов-Зико например.Хотя до него все тренеры ЦСКА(Зико в т.ч.)были как то неубедительны при том же Гинере и его ежовых рукавицах. А Понедельник,при всём его заслуженном прошлом,пусть даёт вью по понедельникам,т.к. остальные дни просто не его..

      -1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 19 сентября 2016, 17:51

      Как футболист Виктор П. был мастер ,наслаждался его игрой воочию.
      Слава богу еще живой!
      Ну ,а высказывать мнение сегодня любой может.
      Причем высказывая ,во всех нас сидит страшенная обида,за бездарные игры сборной....начинаются советы,кого гнать,кого оставить....
      А рецепт простой.Гонять игроков ,как Тарасов гонял,сделал Чемпионами Игр ,Мира ,а потом на вольные хлеба пошли НХЛ и пр.
      И здесь также надо !

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 1 августа 2016, 10:06

      без Слуцкого хер попали бы на Евро и не 3.14здели бы сейчас..

      1
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      Рейтинг: +60

      andreipenkov 28 июля 2016, 22:56

      Ну, всё встало на свои места. Понедельника на мостик ... Ха ха ха

      0
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      Рейтинг: +48

      20012345 26 июля 2016, 15:05

      правда на 100/500. и для меня это было ясно и ранее. кто-то слеповат или прикидывается там на верху.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 июля 2016, 12:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну иди сам сборную тренируй, Витя!!! Обсерать все горазды. Мостовой его чтоли покусал?

      -6
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 июля 2016, 11:54

      Люди еще не отошли от ЕВРО!

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 26 июля 2016, 11:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Легко сидеть на жо..пе и говорить, сам бы попообыаал с бревнами поработать

      -5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 июля 2016, 11:10

      Какая прелесть! Вместе с профессиональным и проплаченным слуцепоклонником с логином mango на бомбардир с соккера переместились и прочие... Там они у меня все в игноре... И всё равно они умудряются забить своей массовостью любое объективное обсуждение своего ничтожества - Слуцкого! Чтобы не превратиться в "сливной бочок" проплаченных пиарщиков, нужно срочно вводить ИГНОР. И навсегда БАНИТЬ тех, кто оставляет свои печатные фекалии ни о чём!
      ПРОШУ РАССМАТРИВАТЬ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ КАК ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ САЙТА! Не повторяйте печальную судьбу соккера!

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 26 июля 2016, 11:06

      Вот подставил один раз голову удачно под мяч и всю жизнь комменты раздаёт. Это конечно легче чем тренировать.

      -3
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