Понедельник: «Низкая квалификация Слуцкого не явилась неожиданностью»

Я уважаю труд Слуцкого. Он не профессиональный футболист,но разбирается в футболе не хуже профессионалов-Зико например.Хотя до него все тренеры ЦСКА(Зико в т.ч.)были как то неубедительны при том же Гинере и его ежовых рукавицах. А Понедельник,при всём его заслуженном прошлом,пусть даёт вью по понедельникам,т.к. остальные дни просто не его..
Заслуженный мастер спорта СССР Виктор Понедельник считает, что слабая игра сборной России на прошедшем во Франции Евро-2016 стала показателем низкой квалификации наставника команды Леонида Слуцкого.
«Прежде всего в назначении главным тренером Слуцкого. Слышал, что кто-то назвал его гением тактики. Но именно в тактике он допустил грубые ошибки, которые проявились уже в первом матче с Англией: не определил правильно состав, не расставил игроков по нужным позициям. Тем не менее на эти же грабли Слуцкий наступил и в игре со Словакией. Итог оказался еще хуже.
Впрочем, для меня низкая квалификация Слуцкого не явилась неожиданностью. Ведь он не играл профессионально в футбол, не знает многих его тонкостей, а выучить тренерскую науку по книгам примерно то же самое, что при взлете самолета доверить штурвал курсанту летного училища. Я по крайней мере не представляю свою сборную, если бы ее возглавлял не Качалин, а Слуцкий.
Что касается такого важного критерия, как чемпионская игра ЦСКА, то в этом заслуга не столько Слуцкого, сколько президента клуба Гинера, который держит и тренеров, и игроков в ежовых рукавицах. У него, как говорится, не забалуешь», – заявил Понедельник.
Напомним, сборная России вылетела из турнира после группового этапа.