«Ростов» заявил Азмуна в чемпионат России

Нападающий Сердар Азмун сможет принять участие в предстоящем сезоне российской Премьер-лиги – «Ростов» сегодня официально заявил футболиста для участия в турнире. Напомним, ранее стало известно о заявке футболиста вслед за наставником команды Курбаном Бердыевым для участия в Лиге чемпионов.

Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о том, что Азмун, претензии которого в адрес «Рубина» будет рассматривать ФИФА, может быть внесен в заявку на чемпионат (и соответственно – на Лигу чемпионов) «Ростова».

Ранее РФС отказывался включать футболиста в заявку «Ростова», ссылаясь на несоответствие документов необходимым требованиям. Права на форварда принадлежат «Рубину», но два минувших сезона он провел в составе желто-синих. Азмун проигнорировал сбор казанской команды и тренировался вместе с «Ростовом». По мнению игрока, «Рубин» нарушает договоренности, не соглашаясь отпускать его в состав ростовчан, несмотря на то что желто-синие предлагают сумму, прописанную в контракте футболиста в качестве отступных – она составляет 2,5 миллиона евро.