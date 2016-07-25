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    «Ростов» дозаявил Азмуна в Лигу чемпионов вслед за Бердыевым

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев был дозаявлен на третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Кроме того, вслед за ним будет дозаявлен нападающий Сердар Азмун. Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о том, что Азмун, претензии которого в адрес «Рубина» будет рассматривать ФИФА, может быть внесен в заявку на чемпионат (и соответственно – на Лигу чемпионов) «Ростова».

    Ранее РФС отказывался включать футболиста в заявку «Ростова», ссылаясь на несоответствие документов необходимым требованиям. Права на форварда принадлежат «Рубину», но два минувших сезона он провел в составе желто-синих. Азмун проигнорировал сбор казанской команды и тренировался вместе с «Ростовом». По мнению игрока, «Рубин» нарушает договоренности, не соглашаясь отпускать его в состав ростовчан, несмотря на то что желто-синие предлагают сумму, прописанную в контракте футболиста в качестве отступных – она составляет 2,5 миллиона евро.

    В Лиге чемпионов «Ростов» стартует 26 июля матчем третьего отборочного раунда с бельгийским «Андерлехтом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2016 12:29
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    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 июля 2016, 16:11

      Хоть где-то справедливость.
      Ростову удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 25 июля 2016, 16:08

      К чему все утки про уход Бердыева были,не ясно)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 июля 2016, 16:07

      Бомжи завидуют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Salim73 25 июля 2016, 15:54

      Ростов вперёд!!!!!@

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 25 июля 2016, 15:50

      Ростов должен пройти Андерлехт и уверен, что пройдет. Бердыев сваливал команд посильнее.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +289

      mango > FRZZ 26 июля 2016, 02:24

      Бердыев сливал точнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2859

      nemolod 25 июля 2016, 15:20

      Желаю удачи Ростову!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 25 июля 2016, 15:14

      Всё будет нормально и наладится скоро.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Ник17 25 июля 2016, 14:51

      Пидерцы что сука фиты тупые и тормознутые:-)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 25 июля 2016, 14:07

      По ходу, Черчесов будет в сборной.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 > richi 25 июля 2016, 16:10

      Черчесову удачи с Мутко, Бекиевич Ростову нужен.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Pirboy71 25 июля 2016, 17:54

      Мутко и удача вещи не совместимые.

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 25 июля 2016, 13:53

      удачи и не забывайте что представляете не только клуб но и страну

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > волчарик 25 июля 2016, 13:57

      Мы знаем,Росииию

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик > андрей андреев 25 июля 2016, 14:16

      если ты про медали то долбоящуров всегда хватало

      1
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