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    Ломбертс: «Не знаю, останусь ли я в «Зените»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал слухи относительно своего ухода из команды.

    «Я не знаю, останусь ли в «Зените» этим летом. Мне нравится в Санкт-Петербурге, я люблю свой клуб, но если получу возможность переехать поближе к дому, то я подумаю. Я говорю подумаю, но не говорю, что точно перейду в другой клуб. Дело в том, что в моей семье в октябре ожидается пополнение, и только по этой причине я могу покинуть «Зенит». И совсем не потому, что не хочу здесь остаться», – заявил Ломбертс.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2016 00:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 25 июля 2016, 13:26

      Соглашайся даже на те 600 тыс евро в год, которые тебе дает Андерлехт. Желание жены важнее, чем двухмиллионная зарплата в Зените и тем более, чем золото чемпионата России (которое конечно от Зенита нынче не уйдет).

      2
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      Рейтинг: +10

      df45fh 25 июля 2016, 02:18

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/FF

      0
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      Рейтинг: +31

      Aндрей 25 июля 2016, 00:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Беги из Питера, пердив им светит

      -7
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      Рейтинг: +31

      Aндрей > 25 июля 2016, 12:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да что-то мало минусов)) я ожидал большего))

      -4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Aндрей 25 июля 2016, 12:16

      Заглотни, Валера!

      3
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      Рейтинг: +31

      Aндрей > С-Пб on-line 25 июля 2016, 12:34

      И все?!)) это на все что ты способен?)))

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Aндрей 25 июля 2016, 13:39

      Добавки отхватишь на Петровиче)))

      0
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      Рейтинг: +31

      Aндрей > С-Пб on-line 25 июля 2016, 13:42

      Бу-бу-бу)) страшно то как)))

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