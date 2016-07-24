Кононов: «Извинения Мамаева – это больше для него самого»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов в интервью «Кубанским новостям» рассказал о готовности к сезону полузащитника Павла Мамаева.

– Мамаев еще работает по индивидуальной программе.

– В какой форме сейчас находится Павел?

– Во время тренировок с молодежным составом он занимался по той программе, что мы ему составили. Сейчас работа лишь продолжается. Было бы риском, выпускать Мамаева в товарищеской игре с «Арсеналом» из-за его физических кондиций.

– Были шутки, что теперь его зарплата в «Краснодаре» измеряется ящиками шампанского.

– Думаю, нам надо уходить от этих разговоров. В частности, я приветствую шаг, который он сделал, принеся свои извинения болельщикам за тот инцидент в Монте-Карло. Это большое дело для него самого.

– Вы склоняли его к этому шагу?

– Нет, это было его личной инициативой и осмысленным решением.