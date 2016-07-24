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    Зинченко: «Буквально с первого дня я адаптировался в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в интервью BF поделился впечатлениями от своих первых дней в составе «горожан».

    – За прошедшие три недели тренировок почувствовал этот уровень и могу сказать, что нужно каждый день работать и работать!

    – Как футболисты «Манчестер Сити» тебя приняли в команде?
    – Ребята приняли хорошо! Я даже не ожидал такого. Буквально с первого дня я уже адаптировался в команде. Здесь у людей другой менталитет, все приветливые и доброжелательные. Каждый обязательно спросит, как твои дела.

    – С кем из партнеров по команде успел уже подружиться?
    – Со всеми нахожу общий язык, но стоит отметить Фернандиньо. Он действительно очень помогает.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2016 20:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +673

      life85 25 июля 2016, 00:02

      Очень сильно распиаренный средний футболист...Вообще не понял смысл этой покупки,таких как он бесплатно раздают каждый день по 100 штук,а за этого ещё и деньги заплатили...

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > life85 25 июля 2016, 13:42

      Таких как ты трепло 1000 миллионов, а Зинченко действительно одаренный парень

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец 24 июля 2016, 21:40

      "How are you" у них как привет. А так красавчик, удачи!

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