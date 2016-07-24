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  • Жезуш: «Ради покупки ван Перси «Спортингу» пришлось бы продать стадион»

Жезуш: «Ради покупки ван Перси «Спортингу» пришлось бы продать стадион»

24 июля 2016, 14:02
1

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш прокомментировал информацию о возможном переходе в лиссабонский клуб нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси.

«Ван Перси – великий футболист, который интересен многим клубам. Но если говорить о великих игроках, то не стоит забывать о том, сколько они зарабатывают. О таких деньгах многие даже не мечтают. Но в Турции способны платить такие деньги.

Конечно, я хотел бы видеть ван Перси в своей команде, но нам пришлось бы продать стадион, чтобы его заполучить. А где «Спортинг» тогда будет проводить домашние матчи?», – сказал Жезуш.

Источник: Goal.com
Португалия. Примейра Турция. Суперлига Спортинг Фенербахче ван Перси Робин Жезуш Жорже
Комментарии (1)
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тигрик
1469374886
Хехе классно сказал
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