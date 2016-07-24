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    Коло Туре завтра перейдет в «Селтик»

    Трансфер защитника «Ливерпуля» Коло Туре в «Селтик» должен состояться 25 июля. Об этом сообщил главный тренер шотландской команды Брендан Роджерс.

    «Переход должен быть завершен уже завтра. Когда-то я пригласил Туре в «Ливерпуль», и он очень помог мне. Он был полезен и в концовке прошлого сезона под руководством Юргена Клоппа.

    Когда я работал в «Ливерпуле», то для меня Туре был незаменимым игроком в важных матчах. Коло – профессионал, который имеет за своими плечами большой опыт», – сказал Роджерс.

    Источник: Squawka Football

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    24.07.2016 13:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 24 июля 2016, 15:11

      Завершать карьеру будет, наверное

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