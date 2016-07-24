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    Кокорин: «Если шутки про шампанское будут после трофеев, готов всю жизнь их слушать»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после победы над ЦСКА (1:0) в Суперкубке России отметил, что не обижается на шутки про шампанское от партнеров по команде. По окончании игры Артем Дзюба, Олег Шатов и Доменико Кришито обратились с просьбой к другим членам команды не открывать бутылку с игристым напитком до появления в раздевалке 25-летнего форварда сборной России. Позже Дзюба заявил, что такое шампанское – это не уровень Кокорина.

    – Не надоели шутки?

    – Ну сами виноваты, поэтому будем слушать их.

    – И сколько готовы слушать?

    – Если это все будет с трофеями, готов всю жизнь слушать.

    Источник: Sports.ru

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    24.07.2016 01:40
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 24 июля 2016, 12:09

      Всю жизнь и придется!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +79

      Стас85 24 июля 2016, 10:36

      расстроился Сашок видно,галимый шампунь в кубок налили...

      0
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