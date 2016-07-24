Кокорин: «Если шутки про шампанское будут после трофеев, готов всю жизнь их слушать»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после победы над ЦСКА (1:0) в Суперкубке России отметил, что не обижается на шутки про шампанское от партнеров по команде. По окончании игры Артем Дзюба, Олег Шатов и Доменико Кришито обратились с просьбой к другим членам команды не открывать бутылку с игристым напитком до появления в раздевалке 25-летнего форварда сборной России. Позже Дзюба заявил, что такое шампанское – это не уровень Кокорина.

– Не надоели шутки?

– Ну сами виноваты, поэтому будем слушать их.

– И сколько готовы слушать?

– Если это все будет с трофеями, готов всю жизнь слушать.