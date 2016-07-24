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  • Измайлов: «В «Краснодаре» готов действовать на любой позиции»

Измайлов: «В «Краснодаре» готов действовать на любой позиции»

24 июля 2016, 00:30
2

Хавбек «Краснодара» Марат Измайлов отметил, что комфортно чувствует себя в команде. По словам 33-летнего игрока, он готов исполнять любую роль, которую ему отведет главный тренер.

– Вы провели на поле час в пятничном спарринге с тульским «Арсеналом» (4:0). Как ощущения?

– Сразу отмечу, что очень приятно играть в сильном клубе, где все великолепно понимают футбол. Мы много контролировали мяч. Хоть физически я готов небезупречно, чувствовал себя комфортно, получал удовольствие от игры.

– Уже беседовали с наставником Олегом Кононовым о вашей роли в команде?

– Обстоятельных разговоров не было, но в «Краснодаре» налажен профессиональный диалог футболиста с тренером. Я уже выступал здесь, прекрасно знаю структуру игры, задачи клуба. Готов действовать на разных позициях – на фланге, чуть выше, чуть ниже. Это зависит и от соперника, и от других факторов. Впереди много турниров, возможна ротация состава. Ребята у нас разноплановые – способны сыграть крайнего нападающего, опорного хавбека или флангового защитника. Я тоже готов к подобному универсализму, тем более в команде очень серьезная конкуренция во всех линиях.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Краснодар Измайлов Марат
Комментарии (2)
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Алексей1988
1469326850
Например, на позиции подносчика мячей :)
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Garrincha58
1469345333
на скамейке ветеран ты наш
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