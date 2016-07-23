Калитвинцев: «Денисов не вылезает с базы «Динамо», часами выполняет программу подготовки»

Наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал о том, как проходит восстановление полузащитника Игоря Денисова, подчеркнув, что тренерский штаб не будет торопиться с вводом игрока в состав.

«Денисов семимильными шагами восстанавливается. Мы все прекрасно знаем, какой он профессионал. С базы не вылезает! Часами тренируется, выполняет программу подготовки. Составили ему специальный план. Естественно, мы не будем его торопить. Как говорят доктора, еще недельки две – и вернется в общую группу. Дай бог. Денисов с нами. Если вы имеете в виду, что Игорь вне заявки… Так чтобы попасть в заявку, надо пройти медосмотр с командой», – сказал Калитвинцев.