Semenycch угадал результат матча за Суперкубок и выиграл книгу «Секретный футболист»

«Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса, в котором вы давали свои прогнозы на исход матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом».

Итак, победный ответ: ЦСКА – «Зенит» – 0:1 (Маурисио). Контрольный вопрос: 39%/61%

Трое участников точно спрогнозировали итоговый счет матча, а также автора единственного гола. И это – Vital_Osh, Василии и Semenycch.

Но победителем может стать только один игрок, и это Semenycch, который дал наиболее близкий ответ на контрольный вопрос. Он указал, что преимуществом во владении мячом будет владеть «Зенит» в соотношении 46 % на 54%. Два других игрока посчитали, что во владении мячом лучшим будет ЦСКА (52% на 48% у Vital_Osh и 53% на 47% у Василии).

Поздравляем победителя, который выиграл скандально известную книгу об изнанке футбольного мира «Секретный футболист» от издательства «Эксмо»!

Чтобы получить свой приз, победителю необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru.

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