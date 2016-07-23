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  • Semenycch угадал результат матча за Суперкубок и выиграл книгу «Секретный футболист»

Semenycch угадал результат матча за Суперкубок и выиграл книгу «Секретный футболист»

23 июля 2016, 21:35
14

«Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса, в котором вы давали свои прогнозы на исход матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом».

Итак, победный ответ: ЦСКА – «Зенит» – 0:1 (Маурисио). Контрольный вопрос: 39%/61%

Трое участников точно спрогнозировали итоговый счет матча, а также автора единственного гола. И это – Vital_Osh, Василии и Semenycch.

Но победителем может стать только один игрок, и это Semenycch, который дал наиболее близкий ответ на контрольный вопрос. Он указал, что преимуществом во владении мячом будет владеть «Зенит» в соотношении 46 % на 54%. Два других игрока посчитали, что во владении мячом лучшим будет ЦСКА (52% на 48% у Vital_Osh и 53% на 47% у Василии).

Поздравляем победителя, который выиграл скандально известную книгу об изнанке футбольного мира «Секретный футболист» от издательства «Эксмо»!

Чтобы получить свой приз, победителю необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru.

Не забывайте участвовать в Конкурсе прогнозов, в котором разыгрывается еще больше крутых призов!

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта Зенит ЦСКА
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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cruiff
1469303624
Поздравления Семенович.
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Стас85
1469307253
процент владения победитель у меня списал и автора гола,только я на 2-1 ставил и еще голы должны были Керж и Еременко забить...
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headdevil
1469308770
Поздравляю!
Ответить
VeniaminS
1469309132
Зенит с Кубком!!!
Ответить
GeorgeXIII
1469313099
пОЗДРАВЛЯЮ
Ответить
арейская
1469313832
Остаётся вздохнуть и поздравить победителя, хотя чего вздыхать, пора уже привыкнуть к тому, что моё прогнозирование ни к чёрту негоже...
Ответить
Дон Посей
1469322691
Херня... Тут с жёнами уже пятый раз не угадываю...или они со мной?. Или опять погадать?... Ха! С ув.
Ответить
rusti2006
1469342643
Поздравляю
Ответить
valike35
1469352371
Поздравляем)
Ответить
DIDI 23
1469355316
Полтергейст!
Ответить
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