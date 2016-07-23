Алонсо: «С нетерпением жду возобновления противостояния Моуринью и Гвардиолы»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо заявил, что рад возобновлению противостояния Жозе Моуринью с Хосепом Гвардиолой.

«С нетерпением жду возобновления их противостояния. Они похожи друг на друга касательно амбиций и готовности работать. Они по разному смотрят на философию футбола, но их игроки получают от специалистов лидерские качества и харизму. Конечно, я буду следить за матчами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Я успел поработать с обоими и они, безусловно, специалисты топ-уровня», – заявил Алонсо.