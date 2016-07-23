Лопырева: «Курбан Бекиевич, не уходите из «Ростова». Пожалуйста!»

Телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева прокомментировала ситуацию с возможным уходом из «Ростова» Курбана Бердыева.

«Очень радовалась успеху ребят в прошедшем сезоне. Как у нас в городе говорят, это серебро дороже золота. «Ростов» стал примером для всех других команд, которые никогда не претендовали на что-то высокое. До повторения сказки «Лестера» не дотянули, но тем не менее. И очень здорово, что удалось продлить контракт с Бердыевым. Будет очень грустно, если он покинет клуб. Курбан Бекиевич, не уходите из «Ростова». Пожалуйста!», – заявила Лопырева.