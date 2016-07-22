Бердыев: «Прошедший сезон я запомню на всю жизнь»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев подчеркнул, что прошедший сезон российской Премьер-лиги получился для него крайне запоминающимся.

«Если брать предысторию, то я пришел сюда благодаря дружественным отношениям с теми людьми, кто здесь работает. У меня в карьере было много и удач, и неудач, но этот сезон запомнится на всю жизнь. Запомнится тем, что после каждой игры ты видишь ребят, которые выложились на 100 или даже на 150 процентов, и все сделали, чтобы победить.

Я благодарен всем футболистам – пусть кто-то выходил на поле больше, кто-то меньше. Хотелось бы, чтобы Ростовская область – регион с давними футбольными традициями – процветала и дальше», – заявил Бердыев во время награждения команды серебряными медалями РФПЛ.