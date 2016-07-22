Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. Стали известны все пары 3-го раунда квалификации

Лига Европы. Стали известны все пары 3-го раунда квалификации

22 июля 2016, 01:00
9

В ночь на пятницу завершились все матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, после чего определились все пары соперников на 3-м этапе отбора.

«Спартак» сыграет с АЕК из Кипра, а «Краснодару» в соперники досталась мальтийская «Биркиркара».

Первые матчи 3-го раунда пройдут 28 июля, ответные – 4 августа.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

«Локомотива» (Хорватия) – «Ворскла» (Украина)

«Грассхопперс» (Швейцария) – «Аполлон» (Кипр)

«Гент» (Бельгия) – «Виторул» (Румыния)

«Адмира Ваккер» (Австрия) – «Слован» Л (Чехия)

«Гетеборг» (Швеция) – ХИК (Финляндия)

«Видеотон» (Венгрия) – «Мидтъюлланд» (Дания)

«Вест Хэм» (Англия) – «Домжале» (Словения)

«Шкендия» (Македония) – «Млада» (Чехия)

«Генк» (Бельгия) – «Корк Сити» (Ирландия)

«Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) – «Рапид» В (Австрия)

«Хераклес» (Голландия) – «Арока» (Португалия)

«Истанбул» (Турция) – «Риека» (Хорватия)

«Герта» (Германия) – «Брондбю» (Дания)

«Лилль» (Франция) – «Габала» (Азербайджан)

«Абердин» (Шотландия) – «Марибор» (Словения)

«Аустрия» (Австрия) – «Спартак» Тр (Словакия)

«Османылспор» (Турция) – «Нымме Калью» (Эстония)

АИК (Швеция) – «Панатинаикос» (Греция)

«Елгава» (Латвия) – «Бейтар» (Израиль)

«АЗ Алкамаар» (Голландия) – «Янина» (Греция)

«Биркиркара» (Мальта) – «Краснодар» (Россия)

«Славия» (Чехия) – «Риу Ави» (Португалия)

«Люцерн» (Швейцария) – «Сассуоло» (Италия)

«Войводина» (Сербия) – «Динамо» Мн (Белоруссия)

«Пандурий» (Румыния) – «Маккаби» Т-А (Израиль)

АЕК (Кипр) – «Спартак» М (Россия)

«Сент-Этьен» (Франция) – АЕК (Греция)

«Александрия (Украина) – «Хайдук» (Хорватия)

«Заглембе» (Польша) – «Сендерюске» (Дания)

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак Биркиркара
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1469139429
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ПАРЫ , А СПАРТАК ОБЯЗАН ИДТИ ДАЛЬШЕ .
Ответить
AZ
1469146901
Блять, ну вот опять! АЗ АлкАмаар!!! Вы там пьяные чтоль новости выкладываете? Да и Яннина правильно пишется!!
Ответить
Mr_Murder
1469149859
вполне проходимые соперники
Ответить
pegas1276
1469153744
Спартак просто обязян пройти
Ответить
murakami777
1469155144
увы, без Казахстанских команд уже((
Ответить
hodyrev
1469155996
Краснодар должен обыгрывать,а вот Спартак 50/50 киприоты сильные,примерно равные по классу,но ставлю на проход киприотов
Ответить
Каратель помойников
1469182936
вот и посмотрим 28-го что сотворил Дима Аленичев,удачи спартаку и краснодару
Ответить
никорос
1469259316
норм, наши должны проходить
Ответить
Aztec58
1469471610
У Краснодара соперник просто подарок, у Спартака - каверзный, ага.
Ответить
Главные новости
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
4
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
3
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
5
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Все новости
Все новости
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+