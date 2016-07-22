Лига Европы. Стали известны все пары 3-го раунда квалификации

В ночь на пятницу завершились все матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, после чего определились все пары соперников на 3-м этапе отбора.

«Спартак» сыграет с АЕК из Кипра, а «Краснодару» в соперники досталась мальтийская «Биркиркара».

Первые матчи 3-го раунда пройдут 28 июля, ответные – 4 августа.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

«Локомотива» (Хорватия) – «Ворскла» (Украина)

«Грассхопперс» (Швейцария) – «Аполлон» (Кипр)

«Гент» (Бельгия) – «Виторул» (Румыния)

«Адмира Ваккер» (Австрия) – «Слован» Л (Чехия)

«Гетеборг» (Швеция) – ХИК (Финляндия)

«Видеотон» (Венгрия) – «Мидтъюлланд» (Дания)

«Вест Хэм» (Англия) – «Домжале» (Словения)

«Шкендия» (Македония) – «Млада» (Чехия)

«Генк» (Бельгия) – «Корк Сити» (Ирландия)

«Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) – «Рапид» В (Австрия)

«Хераклес» (Голландия) – «Арока» (Португалия)

«Истанбул» (Турция) – «Риека» (Хорватия)

«Герта» (Германия) – «Брондбю» (Дания)

«Лилль» (Франция) – «Габала» (Азербайджан)

«Абердин» (Шотландия) – «Марибор» (Словения)

«Аустрия» (Австрия) – «Спартак» Тр (Словакия)

«Османылспор» (Турция) – «Нымме Калью» (Эстония)

АИК (Швеция) – «Панатинаикос» (Греция)

«Елгава» (Латвия) – «Бейтар» (Израиль)

«АЗ Алкамаар» (Голландия) – «Янина» (Греция)

«Биркиркара» (Мальта) – «Краснодар» (Россия)

«Славия» (Чехия) – «Риу Ави» (Португалия)

«Люцерн» (Швейцария) – «Сассуоло» (Италия)

«Войводина» (Сербия) – «Динамо» Мн (Белоруссия)

«Пандурий» (Румыния) – «Маккаби» Т-А (Израиль)

АЕК (Кипр) – «Спартак» М (Россия)

«Сент-Этьен» (Франция) – АЕК (Греция)

«Александрия (Украина) – «Хайдук» (Хорватия)

«Заглембе» (Польша) – «Сендерюске» (Дания)